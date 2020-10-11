港超煞科｜傑志青訓球員冒起 新季或簽強援戰亞洲賽

傑志在復賽於峯迴路轉下重奪港超聯，會長伍健今日賽後表示新季將進一步重用隊內年輕球員，亦會考慮增援，以加強實力應付明年的亞洲球會賽。

過去幾季，傑志曾被批評重用入籍兵，不過，隨着隊內自家培訓青年球員羅梓駿、鄭展龍、巴拉克、史雲斯頓及安永佳等逐步接棒，加上簽入小將陳晉一季內冒起，復賽先重奪菁英盃，之後重奪聯賽錦標。

伍健表示下季將進一步重用小將，希望有五、六個年輕球員可在一隊佔一席，他說：「球會近季贏過不少錦標，現在對成績的壓力相對較輕，未來可放開懷抱給年輕球員出賽機會，希望球迷支持及接受處於過度期，並期望年輕球員有更多上陣機會後，進步會更大。新季先進行菁英盃，期待隊內年輕球員繼續成長。」

伍健表示要視乎年輕球員的能力以決定會否派出場，像陳晉一證明有能力便有機會，並透過比賽成長：「如傑志來年再次出戰亞冠盃分組賽是會考慮增外援，以加強實力，但無論如何會給機會年輕球員出賽機會。」傑志在2018年出戰亞冠盃，曾簽入烏拉圭前鋒科蘭助陣。

傑志主教練朱志光表示重奪聯賽冠軍意義較往年大，因為今次可讓隊內小將來年有機會到亞洲挑戰更強對手，透過更高水平賽事磨鍊，提升能力，希望未來可幫到港隊。隊長黃洋謂，今季隊內多了不少有潛質的年輕球員，相信他們將有好多機會，且有機會挑戰亞洲，相信進步可更快。

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