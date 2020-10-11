NBA總決賽｜首節局勢主宰勝負 卡路素：一開波就要打沉熱火

湖人目前在NBA總決賽，場數領先熱火3:2，後衞卡路素（Alex Caruso）承認，紫金兵團在第三及第五回合落敗，都是因為在開賽初段未能好好壓制對手。雙方香港時間周一上午就會進行第六回合賽事，湖人要提前鎖定球會史上第17個冠軍，一眾正選球員就必須交出更好的表現。

湖人與熱火已經惡鬥了五個回合，湊巧的是在這五場大戰當中，在首節結束後領先的一隊，最終都能夠贏出，卡路素亦認為湖人在G3及G5敗陣，正是因為未能早早打沉熱火的氣勢。「邁阿密成功打出了他們一貫的風格，在G3及G5都充滿侵略性。」卡路素說。「他們在這兩比賽都能勝出，提醒着我們第一節12分鐘全程也要有更好表現，正選球員要做好他們的工作，我們作為後備球員也要做好自己的本份。」

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