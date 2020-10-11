港乒擂台賽｜杜凱琹調入男隊 備戰下月國際賽

第二次港乒擂台賽周日於香港體育學院閉門下圓滿結束，首次調入男隊的杜凱琹，三日四戰並取得勝負各半的成績，這位23歲一姐直言跟男隊成員對賽，有助備戰下月的國際賽。

第二次港乒擂台賽採用世界賽團體賽制，分成男、女子組各四隊參賽。男子組方面繼續由黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒及吳柏男擔任隊長，老將江天一這次因傷避戰，女將杜凱琹調入男隊頂替其空缺。這位香港一姐三日內出戰四場單打賽事並得兩勝兩敗，包括在首日以直落三盤勝于諾、次日以1:3負姚鈞濤，最後一日連打兩場下，先直落三盤負關文皓，隨後回勇以3:2險勝林兆恒。杜凱琹所屬的柏男隊以兩勝一負得亞軍，鎮廷隊三仗全勝蟬聯冠軍；女子組方面，朱成竹、李皓晴和鮑奕文三人領軍的隊伍同樣得兩勝一負，計細分後由成竹隊拿下冠軍。

據國際乒聯早前宣佈，黃鎮廷及杜凱琹分別獲邀參加11月在中國威海市舉行的男、女子世界盃，後者同月19至22日出戰中國鄭州舉行的國際乒聯總決賽，而兩人於25至29日會到澳門參加世界乒乓球職業大聯盟賽事。杜凱琹在首次擂台賽率隊在女子組勇奪冠軍，這次轉戰男子組，她直言兩者分別甚大：「男子球員力量較強，相反女子球員普遍速度較快，在男子組比賽有點以柔制剛的感覺。」對於下月即將出戰國際賽的杜凱琹而言，面對男子球員有更高的對抗性，會更切合世界頂尖球手的質量，有助備戰接下來的賽事。

第二次港乒擂台賽成績

男子組

冠軍：鎮廷隊（黃鎮廷、李漢銘、姚鈞濤）

亞冠：柏男隊（吳柏男、杜凱琹(調入男隊)、蔡俊杰）

季軍：鈞傑隊（何鈞傑、蘇致、于諾）

殿軍：兆恒隊（林兆恒、陳顥樺、關文皓）

女子組

冠軍：成竹隊（朱成竹、麥子詠、李嘉宜、吳詠琳）

亞冠：皓晴隊（李皓晴、張文靜、劉麒）

季軍：奕文隊（鮑奕文(調入女隊)、李清韻、黃芊柔、江芷林）

殿軍：慧音隊（蘇慧音、林依諾、周穎詩、李凱敏）

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