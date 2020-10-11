英超｜曉士力撐同鄉傑斯 成為下任魔君人選

曼聯開季戰績欠佳，其中在主場更以1:6慘敗給熱刺，英媒近日盛傳領隊蘇斯克查可能會下台，紅魔鬼將由前熱刺領隊普捷天奴接手。不過前曼聯名將曉士，卻力撐另一名前曼聯球星、威爾斯傳奇左翼傑斯，成為下任魔君人選。

傑斯在2016年曾接手雲高爾，短暫做過曼聯主帥，但紅魔鬼最終選擇執教經驗較好的摩連奴，不過曉士認為現時的傑斯，比起當年更有機會成為曼聯主帥：「傑斯在其執教生涯正處於理想位置，他正在不斷成長，他很可能比起當年雲高爾離開時，更大機會獲得曼聯正式聘任。或者當時曼聯覺得傑斯的履歷還不夠好，但如果他能帶領威爾斯在歐國盃表現出色，那麼他沒有理由不進入考慮範圍。」

同樣是威爾斯人的曉士續指：「傑斯整個職業生涯都是出色的球員，然而他一直有很好的機會學習，他在費格遜爵士身邊多年，隨後他又與雲高爾身邊工作，我認為選擇他是一個明智的決定，當年他們只是選擇了更大名的摩連奴，加上曼城當年任命了哥迪奧拿，令曼聯希望獲得同等級數的領隊，影響了當年傑斯的機會。」

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