香港時間上周六早上NBA總決賽第五回合，憑全場只休息49秒的占美畢拿（Jimmy Butler、JB）交出「三雙」，幾近虛脫下以111:108險勝有勒邦占士（LeBron James、LBJ）攻入40分的湖人，場數追至落後2:3，雙方將於香港時間周一上午進行第六回合交鋒。（ViuTV 99台明日7:30am直播總決賽Game 6）

文：童健

雙方初段比分咬緊，首節尚餘48.4秒，熱火領先25:22之際，湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）在前場搶籃板球時受傷需出場治理，至第2節進行了3分30秒比賽後才重新進場，熱火亦趁這段時間將比分拉開至38:30。不過，矢志爭取「後拜恩時代」首個總冠軍的湖人並未放棄，並一度在第4節中段反超前97:96，為賽事末段LBJ與JB的經典對決揭開序幕。2隊在第4節最後3分鐘比賽爭持不下，兩位主力一人一球你來我往，雙方不斷互換領先優勢，畢拿在這段關鍵時間拿下八分，占士亦取得七分，幾乎包辦兩隊所有分數。

格連完場前射失致敗

戰至完場前16.8秒，湖人落後108:109，占士強行帶球突破，引來兩名熱火球員夾擊後，再回傳予在葫蘆頂完全走空的丹尼格連（Danny Green），可惜這位身經百戰的射手在關鍵時刻「手軟」，皮球中前框彈出，馬基夫莫里士（Marieff Morris）搶到進攻籃板球後又傳球出界，加上熱火新秀希路（Tyler Herro）射入兩個罰球，令湖人終以三分之差落敗，這亦是他們在今屆季後賽，首次穿上「黑曼巴戰衣」的情況下落敗。

AD無恙G6可上陣

「我知道湖人很想贏下這場比賽，賽前他們亦相信可以勝出，但我們也一樣。我跟隊友在球場上都傾盡全力，之後亦會一樣。正如我經常說，『我們只有勝利或者勝利』。」今仗上陣47分11秒的JB賽後說，熱火今仗只用上了七名球員，在這場極高水準的比賽中挑戰體能極限。教練史普利斯查（Erik Spoelstra）說：「他（畢拿）要贏的決心很明確，上陣打足47分鐘最後改寫結果，他就是攻守兼具的定義。」

今仗上陣42分鐘，取得40分、13個籃板球及交出7次助攻的占士亦大讚畢拿：「那時比分來來回回，他比我有多一個漂亮攻勢，然後拿下勝利，他今季總決賽在罰球線的表現完美。」對於丹尼格連未能射入關鍵三分，LBJ表示失望，但會盡快收拾心情打好Game 6：「鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）與畢拿夾擊我，讓格連得到這個大好機會，我也希望自己把球傳得更好，但你只能接受現實。」

稍令湖人球迷安心的是，今仗有28分及12個籃板的AD表示傷勢無大礙，並可於第六回合上陣。AD說：「我們要展現出動力，要像熱火那樣充滿飢渴。」