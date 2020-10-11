歐國盃｜修夫基憂心忡忡：武漢肺炎恐令決賽周取消

原定今夏舉行的歐洲國家盃決賽周，因今年年初的武漢肺炎疫情，被逼與東京奧運一同延至明夏舉行。2020年即將踏入尾聲，但全球疫情似乎仍未有解決跡象，英格蘭領隊修夫基擔心，明年歐國盃決賽周恐會因疫情取消，就算如期上演比賽形式恐亦將會改變。近年人材輩出的英格蘭，恐因疫情而未能完成捧盃夢。

英格蘭原定在歐國盃決賽周的分組賽，擁有主場之利在溫布萊球場上演3場分組賽賽事，而歐國盃的四強及決賽亦在這個英軍主場上演，不過領隊修夫基表示：「你不能肯定地說，歐國盃會在明年上演，亦不能肯定比賽形式會如預期中進行。」

「我認為未來數月，仍會有很多事情可能會改變，我們絕對有力主辦比賽，我不認為會有所改變，但不知道會以甚麼形式進行，這是無法預測的，我們必須準備適應各種方式。」

事實上，英國體育大臣杜永敦周日透露，他不能保證歐國盃能在溫布萊如期進行，不過修夫基仍樂觀地指出：「希望明年春天，一切都會變得光明。」

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