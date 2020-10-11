港超煞科｜4季花掉1.3億港元 富力用錢買不到冠軍

由在港上市的國內地產商支持的富力，於16/17球季「空降」港超聯，最初聲言以培訓本地年輕球員為宗旨，不過，近三季大灑金錢，最近兩季班費為5,000萬港元，班費冠絕全港，四季以來共花約1.3億港元，但還是空手而回；再次說明，冠軍不是只能用錢堆砌出來的。

改篇自真人真事的荷里活電影《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）中，由麥迪文演的美國汽車設計師Carroll Shelby，在劇中一句對白：「我只是說，冠軍，用錢買不到。」此句正好套用在港超富力身上。

這支國內商業球隊獲足總接納，以100萬元的參賽費參加港超聯，但同時可享有不同於其他港超聯參賽條例，首季戰績差勁，第二季加碼至班費近2000萬港元，過去兩季更進一步推高班費至5000萬港元，當中重金簽入不少一線球員。富力上季後勁不繼屈居和富大埔後，今季重金從大埔挖角香港足球先生伊高沙托尼，希望一圓冠軍夢，可惜最後功虧一簣。

翻查富力過去四季，除首季排第10位，勉強保住港超席位，過去兩季在聯賽得亞軍，上季落後大埔五分，今季復賽接連失利，最後一戰悶和東方，最後以第三名完成聯賽。另外，富力在盃賽戰績也不似預期，過去四季只入過一次盃賽決賽，就是早前足總盃決賽對東方，只是有心無力最終輸0:2。

富力今季失冠原因頗多，如疫情停擺，個別球隊退戰令該隊優勢減少，復賽後更有主力梁諾恆及利安高離隊，季中簽入的林嘉緯突不獲續約，新加盟球員未能上陣，兵源緊拙，氣勢不及停賽前；致命傷是防守不穩，當中頗多球員個人失誤，導致失分，當中遭冠忠南區逼和更是致命傷。

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！