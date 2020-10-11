歐國聯｜哈利卡尼操練拉傷肌肉 恐錯過今晚英軍大戰比利時

歐洲國家聯賽英格蘭大戰比利時將於今晚12時開波，惟英軍賽前收到壞消息，前鋒哈利卡尼在操練期間拉傷肌肉，為謹慎起見，英軍今場很大機會要收起這位熱刺前鋒。

據英國《太陽報》周六報道指，在英超開季表現大勇的哈利卡尼，大戰前在「三獅」操練期間拉傷肌肉，鑑於他身上仍有不少舊患，包括今年初鬥修咸頓時已拉傷大腿肌肉，至六月英超重開鬥曼聯才能復出，故現時他再次受傷，領隊修夫基必須謹慎處理卡尼的傷患，今場或要被迫收起這位27歲的熱刺前鋒。卡尼原定會跟美臣蒙特及拉舒福特打三箭頭，現時修夫基有機會讓上場鬥威爾斯踢處子戰便有入球的卡維特利雲頂上，他亦可以把福仔移入中鋒位置。

英軍在接下來的周四凌晨還有一場鬥丹麥的歐國聯賽事，可幸卡尼傷勢並不算嚴重，修夫基就希望他能夠繼續留隊，待傷勢好轉，再視乎情況判斷會否讓他落場比賽。不過，卡尼受傷似乎又會令熱刺領隊摩連奴動氣，事關摩佬事前已經吩咐過修夫基「錫住」卡尼和「尊重」球員，不要每場比賽都用盡他。摩佬現時只好期望卡尼盡快康復，因為他希望在下周日英超大戰熱刺鬥韋斯咸，能夠用上這位前鋒。

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