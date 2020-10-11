極地超馬●今日體片│ 巴西女一日內攀兩山峯 高度超過八千米

如果有留意開國際越野跑賽事，可能都已經聽過巴西女性超級馬拉松(超馬)選手Fernanda Maciel嘅大名。Fernanda喺八月中個陣就完成咗一項創舉，只係用咗2小時40分就成功登上位於意大利阿爾卑斯山嘅其中一個山峯帕拉迪索山(4061米)，創下女性最快世界紀錄。以為咁就完? 你就錯啦! Fernanda喺攀上帕拉迪索山之後，即刻再轉戰同樣位於阿爾卑斯山嘅另一個山峯馬特洪峯(4478米)。一日之內連攀兩山峯，認真誇張呀!

Fernanda喺登頂之後就話super happy! 仲話呢一次對佢嚟講係一次大冒險，跳出Comfort Zone挑戰自我極限嘅機會啊。

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