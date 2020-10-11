男單決賽　拿度、祖高域破紀錄之戰

【綜合法國外電】周日法網兩大天王拿度及祖高域將會爭奪男單冠軍，合演「夢幻決賽」。今仗無論誰勝誰負，都同樣創出紀錄。若最終由拿度贏出，將前無古人地第13度捧走法網，更追平費達拿的20個大滿貫紀錄；若由祖高域贏出，這位一哥就成為公開賽時代首位造出「雙全滿貫」，即四大滿貫各贏至少兩次冠軍的男子球手。（now670及有線651台今日8:30pm直播男單決賽）

拿度紅土場對賽佔上風

2人在上周五分途出戰4強，拿度面對近期大勇的舒華斯文盡顯「泥地王」本色，直落三盤擊敗對手，一報不久前意大利網賽一敗之仇。相反頭號種籽的祖高域就驚險得多，面對第五號種籽薛斯柏斯領先兩盤下，被對手連追兩盤逼至決勝盤，但最終靠經驗及體能優勢拿下決勝盤過關。

雖然二人交手紀錄祖高域稍稍佔優，但單論法網的話拿度就擁有壓倒性優勢，過去7次交鋒6勝1負。面對職業生涯在法網取得99勝2負戰績的拿度，祖高域亦大笠高帽稱讚對方，「他在這裏贏了12次冠軍，這裏就如他的家。」不過，拿度最近一次在法網吃敗仗，正是在2015年8強賽事，直落三盤不敵祖高域，所以拿度亦未敢輕敵，「我知道面對祖高域必須全力以赴，否則一定會陷入困境。」

19歲波蘭小將女單封后

至於上周六率先上演女單決賽，由年僅19歲的波蘭非種籽球手絲維迪克鬥今年贏得澳網冠軍的姬蓮。開賽早段首次打入大滿貫決賽的絲維迪克反而佔主動，第二局率先打破姬蓮發球局領先，雖然隨即被姬蓮追平，但絲維迪克未有自亂陣腳，其後連取兩局。惟首盤看似手到拿來之時，絲維迪克再一次被破發，不過第10局姬蓮出現3次無壓力下失誤，絲維迪克盤內第三次破發，先取1盤6:4。

第2盤初段姬蓮在落後局數1:2時要求醫療暫停，返回更衣室治理傷勢。雖然姬蓮其後回到場內，但狀態大不如前，最終被絲維迪克連取四局，後者以6:1再贏1盤，直落兩盤擊敗對手封后，成為法網首位千禧後女單冠軍。