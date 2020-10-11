武漢肺炎｜C朗生意都受疫情影響 旗下酒店冇人住要半價促銷

過去一年世界各地的旅遊業都受到武漢肺炎影響，雖然最近在香港有大量市民去酒店Staycation，希望藉此振興酒店業，可惜祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）旗下的酒店就「拍烏蠅」，據西班牙傳媒報道，位於葡萄牙里斯本的酒店現時更需要半價促銷吸引住客，由原本150歐元（約1,371港元）的一晚房價，減至現時77歐元（約703港元）。

C朗和企業Pestana合作多年，打造出Pestana CR7的酒店品牌，旗下已經有兩間酒店在葡萄牙。報道提到，由於武漢肺炎疫情的影響，C朗在馬德拉島的酒店已經關閉了數月，原因是馬德拉島的旅遊人數大幅度下降，另外就連里斯本酒店的房價也需要半價出售。現時C朗未有就酒店的狀況進行回應，不過這位葡萄牙球星的身邊人透露，即使疫情在短期之內情況有改善，C朗在馬德拉島的酒店前景仍不明朗。

本來C朗此前已經準備擴展旗下酒店的規模，打算在西班牙馬德里以及英國曼徹斯特開設酒店。不過原定今年6月在馬德里市開業的酒店，因為疫情影響了當地的建築工程，同時令到酒店的開張計劃需要推遲。

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