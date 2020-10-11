英超｜曼城高層爆料：正計劃明夏免費簽入美斯

阿根廷球王美斯今夏鬧離隊，弄得歐洲球壇滿城風雨，多支歐洲土豪級球隊包括曼城、巴黎聖日耳門、國際米蘭等，均與這名33歲阿根廷球王扯上關係，但最終因合約中存在高達7億歐元的解約金條款，令美斯未能成功離開巴塞隆拿。不過，由於美斯與巴塞只餘不足一年合約，美斯將可於明年一月與其他球會談判，在明年夏天以自由身離隊，據報恩師哥迪奧拿帶領的曼城，正研究明夏免費簽入美斯的方案。

其中曼城首席營運總監奧馬貝拉達（Omar Berrada）近日受訪時稱：「（美斯）他擁有令人驚訝的才能，他是一名可以立即在場內場外，對世上任何球會帶來重大影響的人物。他是世上最佳的球員，亦是這個世代最出色的球員，我認為世界上任何一間球會，都會想研究他加入球隊的可能性。」

「有人指出他想來曼城，這證明我們在過去幾年有多大的進步，令這一代最優秀的球員，說他想來為曼城效力。」雖然明年6月美斯將會34歲，但似乎仍不減曼城對他的興趣：「很難猜測未來發生甚麼事情，如果你回想過去兩周在巴塞隆拿發生的事情，你很難想像到明夏會發生甚麼。」

「美斯是世上最佳的球員，可能成為我們不尋常的收購之一，我們對於球隊陣容的計劃經已完成，我們正評估我們現時擁有的機會。」奧馬貝拉達續指：「對於每一個位置，我們都會做好準備，因為有很多事情可以發生，但與此同時我們認為球隊有足夠的財力，在我們需要的時候進行收購。」

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