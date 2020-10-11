NBA｜普辛基斯季後賽打到半月板撕裂 手術後仍復出無期

季後賽西岸首圈被快艇淘汰的小馬，出局因由很大部份與主力之一的普辛基斯（Kristaps Porzingis）受傷缺陣三戰有關。據小馬表示，這位25歲拉脫維亞中鋒在季後賽期間打至右膝半月板軟骨撕裂，他已於上周五完成手術，但目前未有明確的復出時間表。

普辛基斯在西岸首圈鬥快艇第三戰，奮戰38分鐘交出「雙雙」34分、13籃板，惟小馬最終仍敗陣，賽後球隊更確定普辛基斯膝部受傷，此後再未能在季後賽首圈上陣。小馬日前發出官方聲明表示，已經完成手術的他，隨即便會進行康復療程，現時未有時間表確定他何時能夠回到球場操練，但小馬有信心，普辛基斯能趕及參與球隊新季的季前訓練營。可是，NBA尚未定出新季時間表，僅表示不會早於今年聖誕前開季，故季前訓練營亦未有具體舉行日子。

早在首圈第一戰已經受傷的普辛基斯，強行帶傷出戰第二和第三場，最終造成右膝半月板軟骨撕裂，要缺席整個首圈賽事，最後小馬亦以總場數2:4不敵快艇出局。普辛基斯加盟小馬的首個球季，留下場均20.4分、9.5籃板和2封阻的數據。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！