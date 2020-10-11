歐國聯｜烏克蘭門將派膠 德國贏2:1終開齋

德國周六憑馬菲亞斯真達及哥列斯卡分別於上、下半場建功，作客以2:1擊敗烏克蘭，在歐洲國家聯賽終於打開勝利之門。

德國上仗在友賽收起了部份主力，被土耳其逼和3:3賽，今場歐國聯A4組賽事德國強陣出擊，拜仁慕尼黑及RB萊比錫球員回歸正選陣容，上仗正選只餘下達斯拿和魯迪格。面對受到武漢肺炎影響、多人退賽致實力大減的烏克蘭，德國今場控球佔盡優勢，並於20分鐘的一之角球攻勢中，由馬菲亞斯真達開前射入而先開紀錄，半場領先烏克蘭1:0。

換邊後僅4分鐘，高路斯達文右路傳中，上半場曾屢次化解險球的烏克蘭門將布斯真接球時甩手，被哥列斯卡輕鬆頂入，國領前至2:0。布斯真之後曾橫身擋出達斯拿近射，高路斯達文在小禁區角的射門彈地後又被布斯真擋出，真達及後在右路遠射亦被布斯真托出底線，德國未能將領先優勢再擴大。

76分鐘，歷卡斯蘇尼在禁區內侵犯耶梅卓克，烏克蘭獲得12碼，由馬利路夫斯基操刀射入而追成1:2，但始終未能平反敗局。當地衞生部門批准可容70,000人的基輔奧林匹克體育場讓最多三成觀眾入場，今場比賽有大約20,000人入場觀戰，而兩年前在首屆歐國聯未嘗一勝的德國，在今屆賽事出戰三場終於取得首場勝利，目前以3戰得5分排在A4組第2位，烏克蘭3戰得3分排第3。

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