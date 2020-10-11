武漢肺炎第四波殺到香港之際，19/20球季港超聯今日煞科，頭三球隊均仍有機會爭標，當中榜首東方龍獅已手握兩項盃賽冠軍，今日再挫富力即成三冠王；失落冠軍一季的傑志則要期望東方失分，亦要做好本份擊敗愉園。

受疫情影響，港超聯在4月至8月停擺，到9月重啟。經過約三周賽事，已完成11場聯賽及2場盃賽決賽，最後三場聯賽會在今日同時間上演，東方、傑志及富力均有機會成為冠軍，當中以榜首的東方有主導權，但他們今日的對手是仍有一絲冠軍希望的富力。

東方在球季停擺前僅排聯賽第五，球季重啟時刪除退賽球隊戰績後，東方微升1位至第4位，但比爭標對手富力、傑志及南區都多踢一場，並沒優勢可言。然而，東方在復賽後氣勢如虹，連同2場盃賽決賽5戰全勝，加上富力、理文及傑志先後失分，東方目前有一分優勢列榜首，今日於香港大球場鬥富力，兩隊上月曾在足總盃決賽於同一場地交手，當時東方以2:0勝出封王，季內三對富力錄得全勝。

已擸兩盃堅sir求「衞冕」

去季帶領和富大埔首奪港超聯冠軍的李志堅今季轉投東方，已領軍連贏足總盃及銀牌，打破球會自15/16球季起的錦標荒。李志堅表示：「三冠是很好的結果，但要做到並不容易。球隊熟知富力踢法，對手亦很了解我們，勝負要看場上的爭勝心態；比賽是每場計，有兩盃在手亦取得亞洲賽資格，我們信心較強，壓力相對較輕，彼此也求勝下一定是硬仗。」若今日東方捧盃，李志堅將成功「衞冕」聯賽。富力方面，若他們今仗擊敗東方，傑志又失分予愉園的話，他們仍可成為冠軍。富力上場一球擊敗理文，保住爭標機會，只是形勢較被動，惟主教練楊正光表明力戰到最後：「尚有一場，很多事仍可發生，沒有必然，我們會以最壞打算做最好準備，寄望最後一仗擊敗東方。」富力守將羅拔圖此戰停賽，但有謝家強刑滿復出，只是兵源相對東方較輸蝕。

傑志被動朱志光收貨

另一場爭冠關鍵戰，傑志會在旺角大球場對愉園。上仗傑志被南區逼和，令他們失去爭霸主導權，今仗對愉園除必須勝出，亦要寄望富力令東方失分才可重奪冠軍。主教練朱志光表示，上仗失分沒影響鬥志，並在球季完結前讚揚球員：「復賽期間球員的付出，無論是私人生活、球隊訓練等，大家也看到。最後一場目標是勝出，再看看東方對富力的賽果，無論結果如何，我對今季都滿意。」上仗傷出的門將王振鵬已復操，相信可趕及上陣。

傑志與東方已非首次鬥到煞科日，在16/17球季，東方以一分之差領先傑志進入最後一輪，兩隊在煞科日交鋒，許勝不許和的傑志最終4:1擊敗東方後上封王。現仍有望爭冠的富力，在該季首度來港參賽，最終排第10位。本報訊