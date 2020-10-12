湖人封王｜學KD抱團爭冠軍？AD自強打出生涯最高水準

湖人周日總決賽最終以總場數4:2擊敗熱火，捧起隊史第17個總冠軍。單靠勒邦占士（LeBron James）一人，湖人要再圓總冠軍夢恐怕未必足夠。紫金軍團在季前不惜以頗高代價，放棄陣中多名有潛力的年青球員以及未來的選秀權，換來主動向母會塘鵝提出轉會要求的明星前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）加盟。與其說AD是「抱團」爭冠，倒不如說他加上占士，湖人才能染指總冠軍，缺一不可。AD在今季表現一如以往出色，在季後賽數據更進一步提升，當中多場比賽更成為贏波關鍵功臣，自強換來冠軍指環。

現已效力網隊的杜蘭特（Kevin Durant），於16年決定離開雷霆轉投當時已被譽為最強的勇士，惹來不少爭議，指他的決定令NBA球壇實力更加失衝。前者在一直受到大量批評聲中，助勇士在17與18年連奪兩屆冠軍，他亦成為兩次總決賽的MVP。對外界不滿他抱團換冠軍的說法，杜蘭特回應說：「我（加盟勇士後）一直打出頂級水準，總冠軍是我靠努力換來，並不是有任何人施捨。」AD加盟湖人，與占士組成NBA最強的拍檔之一，整季的表現亦配得上球會對他的期望。

湖人在去年以大量球隊資產，向塘鵝交易得AD。湖人以朗素波爾（Lonzo Ball）、恩格咸（Brandon Ingram）以及赫特（Josh Hart）3名球員，外加3個首輪新秀選秀權來換得AD。AD在今季常規賽平均貢獻26.1分、9.3籃板及2.3次封阻，各項數據都與他在塘鵝7年的平均數據差不多，考慮到在湖人會被占士佔去不少控球權，AD仍能保持高水平統計數字不是易事。AD在塘鵝多年合共只有13場季後賽經驗，今年在湖人便已出戰21場，季後賽場均貢獻28.2分、9.5籃板，今季總決賽場均亦獲得25分、10.7籃板。

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