法網｜被拿度追平「20貫」紀錄 費達拿大方祝賀

拿度周日在法國網球公開賽決賽直落三盤擊敗祖高域，將奪取法網男單冠軍的紀錄改寫為13次，並追平了費達拿贏得20個大滿貫錦標的紀錄。兩位天王惺惺相惜，費達拿在Instagram大方祝賀拿度，指對方13次贏法網是運動界其中一項最大成就，後者則對費天王表示感謝，並指某程度上對方會為自己獲勝而開心。

「瑞士天王」費達拿在Instagram上載了一幅與拿度在網球上的合照，他寫道︰「我一直最尊敬我的朋友拿度，無論是作為一個人或是冠軍。作為我多年來最偉大的對手，我相信我們是互相激勵去成為更好的員。所以，對我來說，恭喜他贏得第20個大滿貫冠軍是莫大榮幸。」

「特別令人驚歎的是，他現已不可思議地贏得了13次法國公開賽冠軍，這是運動界其中一很偉大的成就。」費達拿說︰「我同時祝賀他的團隊，因為沒有人可以單獨做到。我希望20只是我們兩繼續旅程的另一步。做得好，Rafa（拿度），你應該得。」

今次是39歲的費達拿職業生涯擁有的大滿貫冠軍數目首次與拿度相同，拿度賽後得悉費達拿向他送上祝賀後表示感謝，這位「泥地王」更稱︰「正如大家所知道的，我們的關係非常、非常好。我們互相都很尊重對方。某程度上，我認為當我取勝時他會高興，而我亦會在他表現出色時很高興。在某程度上，我們正面的關係對我很有意義，因為我們經歷激烈的競爭已經很長時間。」

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