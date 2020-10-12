多年前獲邀寫《蘋果日報》體育版專欄，我就自己定位不會怎麼寫預測性的「波經」，一來我根本不是專業球評分析員，二來《蘋果》找我這外行人寫體育，當然是想有其他文化角度。不過上周的文章執筆時，正是湖人在總決賽先取兩仗之際，而且兩場安東尼戴維斯都大發神威，再加上熱火折了兩員主將，此消彼長，因此我稍為預測了熱火連一勝也難。

結果一星期後當然眼鏡跌碎，不過碎得來是高興的，因為以前都在這說過多次，自己一向就喜歡支持underdog。 不敢把自己吹成占美畢拿的長期忠實球迷，但一直欣賞他是真的，連寫籃球小說的防守球員主角王迅，也用他做藍本，並採用了他在公牛時期的球衣號碼21號。總決賽的勝負走向我預測錯了，但上周文章倒是有個觀察命中，當時我指出畢拿帶球殺入時有點「overpass」，而應該多一點硬上，事實他在Game 3做出40分「大三元」，就是自行出手和助攻兩方面有所平衡，變得更具威脅性而贏球。

跌眼鏡的人當然不止我一個，開打前預測湖人以4:1奪冠的大有人在，這次總決賽演成如此刺激的經典，超出大部份評論的預計。大家讀到本文之日就看到Game 6，一邊是要創造傳奇的畢拿，另一邊的勒邦占士曾經以1:3絕地反勝為生涯代表作，絕對不會想同樣的事情角色調換發生在自己身上。這一戰的賭注之高叠到上天，我現在執筆時想起，心跳都在微微加快。 不管最終能否奪冠，畢拿和熱火這兩場精采勝仗，熱血與經典程度已經足以跟1999年紐約人和2001年76人相提並論，將來肯定仍不斷受人談論。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報