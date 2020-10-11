NBA總決賽｜第6戰7:30開波 熱火列積傑錫為可出賽

湖人對熱的NBA總決賽第六戰將於今日早上7時30分開賽，湖人上場雖有勒邦占士（LeBron James）獨取40分，仍以3分之差不敵有占美畢拿（Jimmy Butler）獲35分「大三元」的熱火而錯失封王機會，被熱火追成場數2:3。在總決賽首戰有積傑錫（Goran Dragic）左腳足底筋膜撕裂及艾迪巴約（Bam Adebayo）肩頸受傷的熱火，繼後者已經於第四戰復出後，今戰亦已將後衞積傑錫列為可出賽，該名後衞有機會在今仗重返戰陣。（ViuTV 99台今早7:30am直播）

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