湖人封王｜AD成湖人奪冠最後拼圖 多事之秋球季畫上句號

湖人於香港時間周一早上在NBA總決賽第六回合擊敗熱火，總場數贏4:2成為今季NBA總冠軍，也拿下該隊在「後拜恩時代」的首個冠軍獎盃，同時亦標誌着這個多事的球季正式結束。不過，球迷想再看NBA未知道要等到何時，事關20/21新球季尚未有正式的開季日子。

西岸翻天覆地 AD成湖人奪冠最後拼圖

NBA在去年休季期間出現了多宗重磅球員轉會，19年成功率領速龍奪冠，並當選總決賽最有價值球員的尼納特（Kawhi Leonard），成功拉攏保羅佐治（Paul George）加盟快艇，火箭又以基斯保羅（Chris Paul），從雷霆換入韋斯卜克（Russell Westbrook），湖人則放出了恩格林（Brandon Ingram）與朗素波爾（Lonzo Ball）等潛力新星，由塘鵝換來安東尼戴維斯（Anthony Davis），結果紫金兵團在勒邦占士（LeBron James）與AD攜手帶領下，贏得「後拜恩時代」首個總冠軍。

「莫利風波」籠罩NBA 美加球迷撐港抗暴

去年10月4日，火箭總經理莫利（Daryl Morey）在Twitter貼出寫上「Fight for Freedom, stand with Hong Kong」字句的圖像，聲援在港捍衞自由的抗爭者，惹來中國不滿。兩場安排在上海與深圳舉行的中國賽，雖然最終如期舉行，但中國中央廣播電視台與騰訊隨即宣佈，停播NBA季前賽所有賽事。騰訊其後不久已復播NBA，但央視則要到今屆總決賽第五回合，才再次播放賽事。

球季因武肺疫情停擺逾4個月 迪士尼賽區閉門重開

源自中國的武漢肺炎全球大流行，今年3月11日，爵士雙星高拔（Rudy Gobert）與米曹（Donovan Mitchell）分別確診，NBA隨即宣佈暫停賽季。經過NBA一番努力之後，球季最終在7月30日以閉門作賽形式，在迪士尼的禁閉式賽區重開。由於常規賽季被縮短，NBA亦首次引入附加賽制度，結果在西岸排第八的拓荒者，成功壓倒排第九的灰熊，取得季後賽入場券。

球星不滿黑人遇警暴發起杯葛 賽季險被腰斬

29歲美國黑人男子布萊克（Jacob Blake）於今年8月23日，在威斯康辛州基諾沙市遭警員從後連開多槍打傷，導致下半身癱瘓，來自威州的公鹿帶頭發起杯葛行動，在對魔術的季後賽東岸首圈第五回合罷賽，NBA隨即宣佈比賽暫停。據報湖人與快艇都一度表示支持腰斬賽季，但經過連日斡旋後，各方最終同意在8月29日復賽。

「字母哥」蟬聯常規賽MVP 公鹿季後賽次圈止步

希臘前鋒安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）今季場均錄得29.5分、13.6個籃板球及5.6次助攻，協助公鹿在常規賽取得56勝17負，以東岸頭號種籽身份殺入季後賽，結果成功蟬聯常規賽最有價值球員，成為羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、摩西斯馬龍（Moses Malone）、布特（Larry Bird）、魔術手莊遜（Magic Johnson）、佐敦（Michael Jordan）、鄧肯（Tim Duncan）、尼殊（Steve Nash）、勒邦占士（LeBron James）與史堤芬居里（Stephen Curry）之後，另一位能夠連續兩年獲得此一榮譽的球員。除此之外，「字母哥」亦獲選為NBA最佳防守球員，成為自佐敦（87/88年球季）與奧拉祖雲（93/94年球季）之後，首位在同一年度囊括這兩項大獎的球員。公鹿在今屆季後賽首圈以4:1反勝魔術晉級，但安迪度安寶在對熱火的次圈第四回合扭傷足踝，並因而缺席了第五回合賽事，該隊最終以場數1:4落敗。

選秀會延至11‧18舉行 新賽季未有時間表

受武漢肺炎疫情拖累，原定6月舉行的NBA選秀會已延至11月18日，但新賽季則仍未落實開賽日期。NBA總裁阿當施華表示，雖然奧蘭多的「泡泡賽區計劃」非常成功，但聯盟的目標仍是在下季恢復於各隊的主場館比賽，並希望逐步開放讓球迷入場觀戰。阿當施華指出，由於武肺疫苗在下賽季開始前面世的機會不大，所以NBA將會研究能否推行有效的快速篩查，讓球迷即場接受檢測。施華原本希望在今年聖誕節前後可以展開新球季，但他之後承認過份樂觀，並預言最快也要明年一月才可開季。

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