湖人封王｜AD有權下季前回復自由身 冠軍成為最大留隊理由？

湖人周日在NBA總決賽第六戰，在勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）的帶領下，以總場數4:2擊敗熱火，事隔10年終於再次捧起總冠軍。只不過球迷可能下季無法再看到二人在湖人聯手，傳湖人在今季曾經提供過一份4年合約予AD但被後者拒絕；AD與湖人尚餘一年合約，不過最後一年球員選項，因此有機會在20/21球季前選擇跳出合同成為自由身。惟現時湖人贏得總冠軍，有說法指AD留隊的機會也很大。

此前湖人為了簽入AD，不惜將朗素波爾（Lonzo Ball）、赫特（Josh Hart）、恩格林（Brandon Ingram）、新秀D亨打（De’Andre Hunter）的簽約權、兩個首輪選秀權、一個首輪選秀互換權交易至塘鵝，作為交易一部份。加盟初期，就已經有消息指AD不會執行球員選項，選擇成為自由球員。

直至今年年初，有傳湖人想以4年1.46億美元（約11億港元）與AD續約，可惜當時AD未有接受，隨後又指AD將自己在洛杉磯西湖村的一座豪宅出售，令湖人球迷擔心他準備離開洛城。只不過有美國傳媒報道，即湖人早前被拒，仍會在季後再接再勵，提出更優厚的條件，為AD提供一份為期5年，價值2.02億美元（約15億港元）的合約，加上現時湖人已經贏得總冠軍，成為說服他留隊的最大理由。

今夏5大自由身球員

球員 球隊 合約狀態

安東尼戴維斯 湖人 球員選項

恩格林 塘鵝 受制自由身球員

迪洛桑 馬刺 球員選項

尹維特 速龍 不受制自由身球員

夏利爾 快艇 不受制自由身球員

資料來源：ESPN.COM

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