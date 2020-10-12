NBA總決賽｜季後賽出場紀錄達260場 LBJ榮登史上第一

湖人球星勒邦占士（LeBron James）於上場總決賽第五戰已經追平NBA季後賽出場紀錄，今戰Game 6更是他職業生涯出戰的第260場季後賽，這讓他超越湖人名宿費沙（Derek Fisher），獨佔NBA季後賽出場紀錄史上第一位。

今年12月底便迎來36歲生日的占士征戰NBA第17個球季，今季更已是他第10次出戰總決賽，上場第五戰他已以259場季後賽出場紀錄追平了費沙。雖然湖人上仗未能成功封王，但再打一場總決賽，卻協助了LBJ打破紀錄。今戰他迎來了職業生涯的第260場季後賽，成為NBA史上季後賽出場場數最多的球員。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！