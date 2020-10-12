以色列與中東關係向來惡劣，因此被踢出亞洲足協，改投歐洲足協的懷抱。上月，以色列歷史性與阿聯酋及巴林建交，立即有以色列球員首度加盟阿聯酋球會，亦有阿聯酋財團希望收購以色列球會，這份和平協議對於以色列及中東足球將帶來巨大影響。

文：蘇威

以色列與阿拉伯國家的對抗已經持續數十載，雙方更在1948年以色列建國的第2天爆發戰爭，之後陸陸續續有多次大規模戰事。以色列為解決緊張的地緣政治，長期致力外交，先後跟埃及及約旦這兩個阿拉伯國家建交。在美國推動下，以色列、阿聯酋及巴林三國上月於白宮簽署一項歷史性和平協議，正式建交。以色列人在中東如願地減少被孤立，而阿聯酋亦獲得更多貿易及商業機會。以色列總理內坦亞胡表示：「和平將會擴散至其他阿拉伯國家，最終讓以阿衝突寫下句點。」

首名以國球員征戰中東

這份世紀和平協議達成後，足球壇馬上作出反應。以色列盃冠軍比亞斯華夏普爾，邀請阿聯酋盃得主沙比阿爾阿里作客踢友誼賽。上季於阿聯酋頂級聯賽取得第六位的阿爾納沙，則以250萬歐元（約2,500萬港元）從中超廣州富力羅致曾為以色列國家隊上陣10場入3球的27歲攻中迪亞沙巴，雙方簽約兩年。穿上9號球衣的他成為史上第一位以色列球員效力阿拉伯球會，創造歷史。

阿爾納沙在聲明中表示：「迪亞沙巴不僅是強力新兵，而且能夠令世界各地的球員，對於加盟我們毋須再有進一步考量。」會長艾沙華納認為，迪亞沙巴將受到球會及國家所有人的歡迎。以色列軍方在twitter也有提及此事，至於阿聯酋球員艾賀沙尼則留言：「迪亞沙巴是阿拉伯聯賽的首名以色列球員，這是非常重要的一步，我們祝福他，歡迎他來到阿聯酋。」報道中東足球多年的記者利維相信，迪亞沙巴簽約阿爾納沙是改善以色列及阿聯酋兩國關係的重要踏腳石：「迪亞沙巴可能是繼總理內坦亞胡之後，於阿聯酋第二最著名的以色列人，他將成為以色列的大使，比該國在阿布札比的真正大使還要有用。」

球迷組織抗拒中東資金

第一步是友誼賽，第二步是球員交易，第三步很大機會是球會交易。一名不願透露姓名的阿聯酋商人正斟洽注資以色列勁旅耶路撒冷比達，但今次可說是超高難度的挑戰。事關耶路撒冷比達的球迷組織La Familia，一直是以色列球會當中最憎恨阿拉伯及穆斯林，行為極端激進，經常在場內場外高唱「阿拉伯人死！」的歌曲，又展示種族歧視的標語，令球會多次被罰。2013年，耶路撒冷比達從俄羅斯聯賽簽入兩名車臣穆斯林球員卡迪亞夫及沙達耶夫，球迷為表達不滿，就於球會辦公室縱火，之後還杯葛比賽，所以耶路撒冷比達創會84年以來，從未擁有來自巴勒斯坦社區或阿拉伯的球員。

上季，耶路撒冷比達簽入一位名叫阿里穆罕默德的非洲中場，雖然他是基督徒，但由於名字跟穆斯林的太相似，故被La Familia要求改名。阿聯酋資金有機會流入耶路撒冷比達的消息傳出後，La Familia當然不滿意：「錢會令聰明人瞎眼，也會歪曲智者的明言。我們要提醒大家，耶路撒冷是猶太人的聖城，我們是世界上唯一一支球隊，球衣上印有神聖象徵。」

不過，班主賀格在2018年入主耶路撒冷比達後，一直希望改善球迷種族歧視的問題，今次國家達成和平協議及獲阿聯酋商人招手，正是大好機會。「極端狂熱的根源在於無知和恐懼，球迷都很忠心，但種族歧視是一大問題，這一小群人影響了大部份非種族歧視者。」賀格透露已經多次透過電話及Zoom進行注資會議，之後更會飛到阿布札比。「這個機會可以使耶路撒冷比達成為以色列，甚至世界上具主導地位的球會。在足球之外，這更是一個真正的象徵，因為新的和平精神正在中東吹起，它符合『愛你的鄰居就像愛你自己』這句話。」

球員出戰歐洲跳板

今次合作關係的背後動機顯而易見，就是要向世界證明兩國是真真切切的建交。賀格說：「他們特別想要耶路撒冷比達這球會，因為耶路撒冷位於聖地，亦是首都。這是世界上最神聖的地方，不僅對猶太人，對穆斯林和基督教徒都是如此。歸根結底，當國家之間實現和平時，除非人民之間也交集，否則你不會感到和平。體育賦予各國和各人之間，寬容與和平的全球語言。La Familia的球迷們很快就會明白，阿聯酋人民希望和平共處。」

可以預期，類似以上的球員、球會交易將會陸續有來。阿聯酋財雄勢大，財團連英超、西甲球會也不眨眼地豪購，以色列球會只算小菜一碟。再者，由於以色列隸屬於歐洲足協，球會有機會出戰歐聯、歐霸盃這樣的頂級賽事，財團可收到更高的宣傳及市場推動效用。於海灣地區的球員而言，以色列球會將可以成為登陸歐洲球壇的中轉站。若他們加盟以色列球會，增進兩國友誼之餘，還可以在歐洲戰場展示自己的才華及實力。當然，球員於阿聯酋球會掙到的高薪將成為絆腳石，但畢竟他們出戰的僅屬亞洲賽事，歐聯、歐霸盃這兩塊強力磁石，將可吸引他們加入以色列球會以圓夢。而對於以色列球會來說，獲得資金擴軍及發展，或者可以於歐洲賽事踢出成績。

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