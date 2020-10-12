曾有「聖堂射手」美譽的丹尼格連（Danny Green）來到湖人後表現再創新低，作為隊內第三高薪的他擁千萬年薪，其季後賽水準卻一跌再跌。格連於上場總決賽第五戰，完場前射失了能為湖人逆轉封王的關鍵三分，遭大批網民圍剿及嘲笑。但見慣風浪的格連對於質疑不以為然，只會專心備戰G6。（ViuTV99台今日7:30am直播Game 6）

文：華弟

季前獲湖人開出2年價值3,000萬美元合約羅致的格連，頭上戴着速龍的總冠軍光環，身上亦有過去效力馬刺時獲得的「聖堂射手」稱號，是自由市場相當不錯的「筍盤」。

3D射手馬刺成名

當年他在馬刺是有名的3D（三分和防守為主）射手，不需球權，卻能在外線遊走隨時候命，待鄧肯（Tim Duncan）、真路比利（Manu Ginobili）或柏加（Tony Parker）的傳球投籃，其三分命中率曾連續四季超出四成，亦能與時任馬刺少主尼納特（Kawhi Leonard）建起銅牆鐵壁防線。可是，他的投籃命中率漸跌落低谷，縱使去季轉投速龍後，曾在常規賽反彈獲高達45.5%的三分命中率，但其準繩度再於季後賽回落。來到湖人的格連，只變成一個普通的射手。

今季常規賽場均只得八分的格連，得分、籃板和助攻數據皆是職涯近三季新低，但他的防守能力仍獲主帥禾高（Frank Vogel）信任，在湖人季後賽20場賽事全部正選。打至總決賽，格連「退化」的情況惹來更大反對聲音，總決賽5仗場均得分跌至6.8分的他，在第5戰僅餘16.8秒、湖人落後熱火108:109時，竟在無人看守下射失了勒邦占士（LeBron James）傳出的、能為湖人反勝兼拿下總冠軍的三分球。他賽後遭到大批網民批評，「聖堂射手」變為「靈堂射手」，更有球迷發起網站聯署，要求湖人奪冠也不要向格連頒指環。

勇士迷rapper圍剿嘲笑

此外，今季無份爭冠的勇士球迷亦盡情奚落格連，他們認為去季總決賽格連在K湯遜（Klay Thompson）上籃時犯規，導致後者落地時前十字韌帶撕裂，令勇士失落總冠軍，現時他又要破壞湖人爭冠的美夢。就連湖人忠粉兼美國饒舌歌手Snoop Dogg，也在ig開post大罵格連「垃圾」。

新秀年在騎士與占士短暫做過隊友的格連，加盟NBA首季就被母會裁掉，生涯也經歷高低起伏，對於這些質疑聲音他未有在意：「我會嘗試阻擋這些聲音。人生裏，凡遇到任何人對我有負面意見，我通常都不理會或無視，他們會瘋狂地貶低你、討論你，人們稱這些為網路欺凌，那些人都是喜歡說不好聽的話。」