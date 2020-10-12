11歲菲律賓女孩冇錢買鞋 用繃帶自製「跑鞋」奪3金

菲律賓11歲女童Rhea Bullos在運動會，自己用繃帶札了一對跑鞋給自己，最終憑實力及幾近赤腳的情況下連奪三金。她的教練在網上分享她的故事，成為網絡熱話。

Rhea因為家中經濟問題，無法擁有一雙跑鞋，但她未有因而放棄自己的夢想，用繃帶包裹雙腳，更自行畫上運動品牌NIKE的剔號。結果她穿上這對跑鞋，在400米、800米以及1500米的跑步項目中連奪三金。雷雅的教練在網上發文分享喜訊，拍了Rhea的「跑鞋」並寫上：「嶄新設計的菲律賓自製跑鞋，恭喜Rhea贏得400米、800米以及1500米賽的金牌。」

網民留意到她特製的跑鞋並了解她的故事，亦有人大讚她堅強，有人更標註相關運動品牌，希望公司可幫助這位女孩。最終，當地一家運動商店找到了Rhea，並決定送她一雙跑鞋，令她不需要再赤腳比賽。

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