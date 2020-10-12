湖人封王｜熱火新星火速上位 希路 紐寧總決賽打出名堂

隊內沒有選秀前五順位的「草根球隊」熱火，在總決賽最高殿堂不敵星光熠熠的湖人，絕對是雖敗猶榮。今季總決賽是熱火一眾年輕球員一個磨練的地方，來日方長，年僅20歲的「英雄哥」希路（Tyler Herro）越打越好，與隊友紐寧（Kendrick Nunn）打出名堂，未來前途無可限量。

希路於去夏選秀會被熱火以首輪第13順位選中，因年資尚少，他於常規賽季大多以後備上陣，今季打了55場常規賽，場均獲得13.5分。這位年輕射手在季後賽即成為熱火板凳的強勁火力，他在東岸決賽第四戰對陣塞爾特人轟入37分，創下職涯得分新高之餘，更以20歲之齡成為NBA分岸決賽獲此得分的最年輕球員，一夜成名。好波之餘，希路的帥氣外表更吸引到觀眾眼球，讓他成為小馬新星當錫（Luka Doncic）後NBA另一筍盤。默默耕耘的他，更獲機會在總決賽第二戰代替受傷隊友積傑錫（Goran Dragic）正選出場，改寫總決賽史上最年輕先發球員紀錄。今季只是希路的新秀球季，在占美畢拿旁邊成長的他，有望成為熱火第二個得分點。

而常規賽已打出表現的25歲後衞紐寧，其實是位落選新秀，但其打法全面且得分能力甚廣，成為了熱火的常規主力，更在年度最佳新秀投票中力壓狀元錫安威廉臣（Zion Williamson）等人，以204分排名第二，能力得到認同。只可惜他在復季前確診武漢肺炎，導致狀態下滑跌出輪換陣容，艾迪巴約（Bam Adebayo）受傷就讓他有重新上陣的機會，來季他有望打出更好表現。

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