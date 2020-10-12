英超｜曼聯利物浦聯手飛起英超賽會推動改革 英國球壇勢變天

據英國傳媒報道，以利物浦和曼聯為首的六支英超球會近日積極推動英格蘭本土賽事的改革方案，包括將英超參賽隊伍由20隊減至18隊、以及取消英聯盃和社區盾賽事等。不過英超賽會隨後發聲明表示反對，指有關計劃將會為英國球壇帶來毀滅性影響。

英國多間傳媒日前透露，利物浦和曼聯連同另外四家英超球會近日積極推動一個名為「Project Big Picture」的計劃，希望能徹底改革英國本土賽事。除了將英超參賽球隊減至18隊和取消英聯盃及社區盾外，亦希望英超由9支歷史最悠久的球會聯合決策，並且根據每支球會過去三季的成績，重新分配每季的英超電視轉播費。假如計劃得以實行的話，各支英超球會將會即時分別向英格蘭足球聯賽會（EFL）及英格蘭足總撥款2.5億鎊和1億鎊，以支援兩個機構的營運，而英超及後每年亦會將年度收入的25%撥予EFL的所屬球會。

有關計劃亦已得到管理較低組別聯賽的EFL公開支持，EFL周一在官網發聲明表示，英超與其他組別聯賽球隊在經濟上的鴻溝已經形成多年，隨著英國球壇今年因武漢肺炎疫情停擺，有關計劃更顯得有逼切性，期望這個計劃能夠重組英國球壇的「金字塔」，長遠振興低組別球隊的營運環境。

不過英超賽會周日已經率先發表聲明，對有關計劃表示反對，認為當中部份建議可能會為英國球壇生態帶來毀滅性影響，並且對EFL主席帕里公開支持計劃表示失望。英超賽會呼籲英國球壇各持份者應作出廣範討論，共同應對在疫情下所受到的衝擊。

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