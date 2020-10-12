拿度 LBJ 咸姆頓各領風騷 神奇周日見證80後地位難撼動

周日法網決賽，拿度直落三盤輾壓祖高域第13次捧走法網冠軍，前無古人之餘，後亦難有來者。綜觀今屆法網，只要兩位天王健健康康，新一代球手依然難逾雷池半步。而宏觀整個體壇，儘管已經踏入21世紀第2個10年，但不論美斯或C朗、勒邦占士或咸姆頓，這群80後的運動員依舊處於統治地位，難以撼動。

剛過去的周日對體壇來說，絕對是個別具意義的日子。「泥地王」34歲的拿度在巴黎擊敗老對手33歲祖高域，贏得個人第20個大滿貫，追平費達拿的紀錄。同一時間，35歲的「黑帝」咸姆頓在德國艾費爾贏得個人第91個分站冠軍，追平「車神」米高舒密加創下的分站冠軍紀錄。鏡頭一轉到美國，35歲的勒邦占士率領湖人贏得總冠軍，個人贏得四次總冠軍之餘，亦四次當選總決賽MVP。

以上提到的體壇巨星，加上足球的美斯及C朗，無一不年過30，甚至被人質疑正走下坡。不過，他們卻創造一次又一次的紀錄，寫下一個又一個的里程碑。更可怕的是，他們當中無一不仍然保持優異的狀態，積極向上的心態，在各自的界別之中仍未見任何衰落的跡象，後來者難以在短期內追上。對於運動迷而言，這是最好的時代，因為我們見證着一群有力追逐史上最佳的人身處同一個時代。

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