湖人封王●圖輯｜紫金球衣配襯煙火榮耀Kobe 「天使之城」美麗一夜

湖人在周日總決賽擊敗熱火封王，相信一班「紫金兵團」球迷心情將非常複雜，事關他們最崇拜的拜恩（Kobe Bryant）未能與他們一同慶祝。職業生涯帶領湖人五度贏得總冠軍的傳奇球星拜恩，於一月下旬遇上空難意外，與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）一同離世，消息震驚全球，也讓「天使之城」（City of Angels）洛杉磯變得一片愁雲慘霧。

幸湖人最後在總決賽以場數4:2大勝熱火，終圓球隊第17冠之夢。湖人奪冠夜，洛杉磯多處亮起紫金色的霓虹燈致敬拜恩，也有大批湖人球迷穿着他的24號球衣擁到史達普斯主場門外，街上群情洶湧，有球迷放煙花、唱歌及舉旗幟，是洛城今年來難得一見的歡樂場面。

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