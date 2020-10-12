湖人封王｜簽入尼殊侯活仍爭冠無夢 看湖人十年復興之路

湖人贏得2010年NBA總冠軍後，終在2020年再次稱王。紫金兵團2012年曾夏天簽下尼殊（Steve Nash）和懷特侯活（Dwight Howard），但結果季後賽首圈出局。之後湖人淪為西岸魚腩，至2016年拜恩（Kobe Bryant）退休情況都沒有改善。直到勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）分別在2018年和2019年夏天來投，球隊終於復興，贏得今年總冠軍。

回顧湖人10年起跌，尼殊和當時聯盟頭號中鋒懷特侯活2012年夏天加盟時，聯同拜恩和加素（Pau Gasol）組成「四大天王」，令外界期望甚高。但球員無法適應教練迪安東尼（Mike D’Antoni）的快打旋風戰術，加上球員鬧不和，湖人在西岸季後賽首圈0:4被馬刺掃走，由被人期望變成令人失望。

之後湖人步入黑暗期，由13/14球季起至拜恩在15/16球季後退休，都沒有進入季後賽，常規賽得勝率更從沒有超過五成。到「後拜恩時代」，球隊依然沒有起色，16/17和17/18球季都沒法打入季後賽，但正因為成績差，取得較高的選秀權，埋下復興的種籽。

2017年3月底，珍妮巴斯（Jeanie Buss）成為班主。她迅即委任「魔術手」莊遜（Magic Johnson）成為籃球營運總裁，並在2018年夏天簽下占士，可惜因占士受傷湖人仍無法晉級季後賽，莊遜2019年4月突宣佈辭職，改由球隊總經理比連加（Rob Pelinka）與珍妮畢斯當最高決策人。

結果湖人在2019年夏天，不惜送出朗素波爾（Lonzo Ball）、恩格林（Brandon Ingram）、赫特（Josh Hart），以及多個選秀權，從塘鵝換來明星前鋒安東尼戴維斯，亦令隊中終再有巨星級的二人組。加上新加盟的丹尼格連（Danny Green）和重投的懷特侯活，再配合樸比（Kentavious Caldwell-Pope)、朗度（Rajon Rondo）、古斯馬（Kyle Kuzma）和「禿曼巴」卡路素（Alex Caruso）等球員，湖人終繼2010年後，在2020年再成為NBA總冠軍。

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