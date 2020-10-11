法網｜拿度繼續發揮「泥地王」本色 直落三盤拍走祖高域追平20「貫」紀錄

「泥地王」拿度繼續強勢！周日法網男單上演「夢幻決賽」，由兩大天王拿度與祖高域爭奪冠軍。本來以為會是一場勢均力敵的比賽，不過拿度卻輕鬆利用2小時41分鐘，以6:0、6:2及7:5直落三盤擊敗祖高域，取得自己個人在法網的第100場勝仗。而且整屆法網未失一盤的情況下，前無古人地第13度捧走法網，拿度更追平費達拿的20個大滿貫紀錄。

來自塞爾維亞的頭號種籽祖高域，過去與拿度的對碰中佔上風，更曾在2015年8強淘汰拿度，贏得唯一一次在法網擊敗拿度的比賽。只不過今屆法網拿度可說是火力全開，4強面對淘汰應屆美網冠軍迪安的舒華斯文，仍然能直落三盤戰勝對手，令人最驚訝的是，拿度是以未失一盤的姿態下闖入決賽。

即使面對一哥祖高域，有「泥地王」之稱的拿度甫開賽就展示出自己在紅土場的強勢，狀態上明顯比對手佳。首盤比賽，雖然在祖高域的發球局中一度落後，但拿度卻頂住壓力連取4分破發，最終連續三次打破祖高域的發球局下，48分鐘就以6:0贏下第一盤，這是兩人在大滿貫交手16次以來，第一次出現這樣的比分，亦是祖高域首次在大滿貫決賽中以0:6輸掉一盤。戰至第二盤，祖高域的表現依然未有太大改善，即使在自己的發球局也打得非常艱辛，更於第三局及第五局再被拿度兩度破發，第六局拿度更打出Love game保住發球局，再以6:2拿下第二盤。

第三盤祖高域明顯開始狀態有所回升，而且腳步移動得比前兩盤快，雙方連續保住發球局。可是直至第五局，祖高域又犯下不少的失誤，令到拿度又再破發，但祖高域隨後回敬一次破發。不過祖高域在第11局的發球局中又再犯錯，被拿度破發，最後一局拿度又再次打出Love game，以7:5贏下第三盤，成功捧起第13個法網決賽。

整場比賽拿度發揮出色，更逼使祖高域錄得多達52次的無壓力犯錯，賽後拿度表示：「恭喜祖高域在整屆賽事交出精采的表現，不過今次實在很抱歉。我與祖高域交手過很多次了，某一天可能我勝出，另一天就可能會是他贏出。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！