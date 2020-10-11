NBA總決賽｜3分命中排尾六 湖人進攻靠內線

湖人後衞丹尼格連在今屆NBA總決賽第 五回合，於末段射失一個關鍵三分球，再次放 大了紫金兵團外線實力平庸的問題，但與依靠三分球開創王朝的勇士不同，眼下這支湖人明 顯更着重快攻與內線得分，風格甚至帶有80 年代湖人「showtime basketball」的影子。

勒邦占士在過往主要都是以一班射手圍繞着他，等待「大帝」強行突破後分波，再從外 圍施放冷箭。今季這支湖人雖然有丹尼格連等 外投好手壓陣，占士與安東尼戴維斯外投能力 亦不俗，但主教練禾高就認為有這兩大台柱， 加上爆發力強勁的卡路素（Alex Caruso），以 及傳球視野均一流的朗度（Rajon Rondo），快攻與強攻內線才是球隊的優勢所在。

湖人在今屆季後賽的三分球命中率只有 35.6%，在16支季後賽隊伍中排第11，但其 實他們只有40.8%的投射來自三分線外，兩 分球攻勢則佔59.2%，當中場均在顏色地帶的 得分高達47.4分，快攻得分為15.1分，搶得 進攻籃板球後的第二次機會得分，亦達到13.4 分，3項數據均排NBA頭2，足以彌補外線火 力欠穩的問題。

不過，三分外投對湖人亦非完全無關痛癢，因為他們在今季17場三分球命中率超過30%的季後賽中，共取得15勝2負，至於另 外三仗則告全數敗北。

文：童健

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