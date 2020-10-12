F1｜咸姆頓追平車神分站冠軍紀錄 舒密加囝囝親手送上老竇頭盔

周日F1艾費爾站的正賽，平治的「黑帝」咸姆頓再次贏下這個分站冠軍，成功取得生涯第91個分站冠軍，終於追平了「車神」舒密加的分站冠軍紀錄。賽後，舒密加兒子米克舒密加在咸姆頓接受訪問期間，親手為這位平治車手送上舒密加職業生涯中的其中一個頭盔。

「德國車神」舒密加在F1的17年職業生涯破天荒拿下91個分站冠軍，紀錄此前一直無人能夠打破，直至周日終於由咸姆頓追平這個紀錄。咸姆頓在賽後接受訪問時，當然有提到自己對於追平紀錄的感想：「非常感謝（米克舒密加送上頭盔），這是一種榮譽。我記得自己曾經在一隻名叫GP2的遊戲中使用舒密加，看着他長時間站在霸主的地位上，我從來未有想過可以接近他的紀錄，所以這是一個神奇榮譽。如果沒有一支強大的團隊推動我前動，我不可能做到這個地步，感謝車隊，同時向舒密加送上敬意。」

其實此前作為車神之子，並且在F2打拼的米克已經表示，父親以往經常會說「紀錄是用來打破」，因此相信舒密加會對咸姆頓做到此壯舉感到開心。

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