湖人封王｜LBJ實至名歸 第4度膺FMVP僅次MJ

湖人在NBA總決賽以場數4:2擊敗熱火奪得總冠軍，陣中球星勒邦占士（LeBron James）順利榮膺總決賽最有價值球員（FMVP），是其職業生涯第四奪獲此殊榮，在NBA歷史上，只有「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）贏得FMVP的次數比LBJ多，不過，LBJ仍然創下了新紀錄，成為NBA史上第一位分別在三支球隊贏得FMVP的球員。

勒邦占士2012及2013年帶領熱火贏得NBA總冠軍並榮膺FMVP，2016年領騎士奪冠並再度膺選，今年他領湖人相隔10年後再次封王，個人亦第四度當選FMVP，追平了「魔術手」莊遜（Magic Johnson）、鄧肯（Tim Duncan）及奧尼爾（Shaquille O’Neal），成為歷來獲選FMVP次數第二多的球員，僅次於曾六度當選的米高佐敦。MJ是公牛在1991至93以及1996至98年六度贏得NBA總冠軍時獲選為FMVP。

上季加盟湖人的占士，在個人第17個NBA球季帶領湖人贏得隊史第17個總冠軍，第四度捧盃亦令他成為擁有最多冠軍指環的現役NBA球員，只差一個便可追平包括莊遜、鄧肯及已故的拜恩在內、曾五奪總冠軍的13位名宿。有安東尼戴維斯（ Anthony Davis）做拍檔的占士，未來可望奪得更多冠軍指環，他在湖人淘汰金塊的西岸決賽後就曾表示︰「為錦標而戰、爭奪冠軍，代表西岸參加冠軍賽，我是為此而來這裏。」

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