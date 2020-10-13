西甲｜巴塞想清老將重組架構 高文：我想阿蘇留隊咖

33歲的蘇亞雷斯上月從巴塞隆拿轉投馬德里體育會，當時普遍外界都認為是新帥朗奴高文不希望他留隊，要求他轉會。不過，高文近日接受訪問表示，他是希望蘇亞雷斯留隊，但球隊要重整架構，才令這位烏拉圭前鋒無奈離隊。

效力巴塞6年的蘇亞雷斯，上月含淚離開球會，並加盟馬體會，不過他亦有個新開始，在地標戰就攻入2球。不少人認為是高文要求蘇亞雷斯離隊，但這位荷蘭教練接受訪問時表示：「就蘇亞雷斯的情況而言，我告訴他將會較難能夠正選上陣，他雖然為此感到不太滿意，但我從來未有與他交惡。」

他續指：「蘇亞雷斯如常接受操練，表現亦很好，但他最終選擇離隊。我曾告訴他，假如你不選擇離隊，你就是我們的其中一員，你就可能用表現證明我看錯了你。」、「我對蘇亞雷斯很滿意，但球會希望重組，你在現在的球隊陣容可以看到，安素法迪，柏迪都是17歲，新加盟的達斯亦只有20歲，他們都是未來之星。

高文更表示，就蘇亞雷斯離隊，他曾與美斯談及過：「假如你有個隊友，場外和你的家人都相當友好，你有這種反應亦很合理，我更與美斯話，我明白你對於此事感到非常失望，認為他這樣離隊很可恥，但這是球會的選擇。」

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