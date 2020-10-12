特稿：亞洲勁旅淪歐洲魚腩

位於中東邊緣的以色列，曾經是一支亞洲勁旅，更成為1970年墨西哥世界盃唯一一支代表亞洲區參賽的球隊，但這亦是該國歷史上，唯一一次打入世界盃決賽周。自該國於1974年被逐出亞洲足協，到處飄泊參賽20年後，終在1994年正式成為歐洲足協成員，但該國已由昔日的亞洲勁旅，淪落為歐洲魚腩，不過經過多年來與歐洲足球切磋後，近年該國足球實力已有所提升。

以色列國家隊在1948年正式成立，很快就成為亞洲足協的成員之一，1956及1960年奪得亞洲盃亞軍後，1964年更贏得亞洲盃冠軍，隨後力壓澳洲、新西蘭、日韓等球隊，出線1970年墨西哥世盃決賽周。分組賽以色列首戰以0:2不敵烏拉圭，但隨後卻能1:1賽和瑞典，以及0:0悶和該屆世盃亞軍意大利，不過以色列最終仍以3戰積2分小組包尾出局。

四年後，科威特在亞洲足協提出動議要「踢走」以色列，最終以17票贊成13票反對6票棄權下，以色列在世界球壇展開流亡歲月，曾參加過歐洲、大洋洲甚至南美洲區的世盃外圍賽，終至1994年才正式加入歐洲足協，惜礙於實力所限，一直未能在歐洲列強中突圍而出，不過近廿多年與歐洲足球較量後，亦曾產出班拿約、賓希姆等球員，能夠在五大聯賽之中立足。

文：尊嘉