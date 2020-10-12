體操｜日本下月舉行體操四國賽 為明年奧運作先導測試

國際體操聯會聯同日本體操聯盟周一宣佈，將於11月8日於東京舉行一項四國體操賽，由日本、美國、中國和俄羅斯四大體操強國以混合隊方式角逐。今次是日本今年爆發武漢肺炎疫情後首個國際體育賽事，外界估計日本方面希望藉今次賽事，為明年的奧運測試檢疫安排。

今次的賽事名為「Friendship and Soildarity Competition」，四個國家合共會派出32位選手參戰，當中包括了兩屆奧運男子個人全能金牌的內村航平、2019年世錦賽日本代表之一的萱和磨以及去年世錦賽個人全能金牌、俄羅斯的納弋爾納，四支國家的選手將會混合分成兩隊作賽。

今日是日本今年爆發武漢肺炎疫情後首次舉辦國際體育賽事，日本體操聯盟會長渡邊守成表示，希望藉今次賽事讓各國再次團結對抗疫情：「今次的賽事並非四個國家之間的鬥爭，我們希望透過今次比賽向大家傳達在疫情之中都不要忘記友情和夢想的訊息，讓全世界都知道人類透過努力仍可追尋幸福。」

據日本傳媒透露，今次賽事將會採取嚴格的檢疫措施，包括向所有選手及相關職員在入境後和離境前進行核酸檢測和行動管理，為明年的東京奧運的檢疫安排進行測試。

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