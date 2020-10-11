NBA總決賽｜湖人熱火G6朝早7點半開波 「占王」鬥法仲要睇X-Factor

NBA總決賽湖人鬥熱火第六戰將於今日早上7時30分開打，上仗叫糊的「紫金兵團」在處理最後一擊表現欠佳下，斷送了封王的良機，場數被追至3:2。前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）更舊患復發，挫傷右腳跟，賽前被列作「有可能出賽」。至於上仗表現完美分別交出40分「雙雙」、35分「大三元」的勒邦占士（LeBron James）和占美畢拿（Jimmy Butler），Game 6將繼續大鬥法，一班綠葉球員的發揮將更成關鍵。（ViuTV 99台今早7:30am直播G6）

上仗提早換上「黑曼巴」球衣、打算G5封王的湖人，花了三節時間才艱辛地僅僅反超熱火，惟他們完場前浪費了一個寶貴的逆轉封王機會，無論是丹尼格連（Danny Green）射失關鍵三分，或是馬卡斯莫里士（Marcus Morris）把籃板球直接傳了出界，也讓湖人軍心大挫。G6賽前，總決賽場均獲26.2分的AD被列作有可能出賽，雖然他表示自己G6將如常上陣，但他近戰均受傷患纏繞影響表現，其攻防威力始終受到影響，跑步更不時顯得一瘸一拐的，其今場發揮將成為湖人封王關鍵。據ESPN籃球實力指數預測，湖人今戰勝率跌至57.2％，但外界認為優勢始終在領先場數3:2的湖人手上，上仗獨取40分的占士，整場命中率高達71.4%，加上他的職業生涯自2006年後，未曾在單季內兩次輸掉關鍵戰，他與上場奮身打足47分鐘的占美畢拿對決，將會非常精采。

兩位「占王」上仗都已一盡己身責任，餘下便要看一眾綠葉球員的發揮。雖然熱火賽前續把總決賽首戰受傷的積傑錫（Goran Dragic）列作上陣成疑，但他們近仗先後有鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）和希路（Tyler Herro）成為「X-Factor」，加上球隊韌力和後追能力十分強勁，表現備受質疑的丹尼格連和樸比（Kentavious Caldwell-Pope）必須「給力」，卡路素（Alex Caruso）和「Playoff Rondo」朗度（Rajon Rondo）亦要承擔壓力。否則湖人被熱火帶入Game 7的話，除此前擁有的優勢頓時喪失，封王之夢更恐怕危危乎。

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