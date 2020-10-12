湖人封王｜紫金兵團悲喜一年 總冠軍送予離去的Kobe

湖人今季終如願拿下總冠軍，總算是給予拜恩（Kobe Bryant）一份最安慰的禮物，惟這位已離世的傳奇球星再未能在現場見證，看着昔日東家以總冠軍來結束這個戲劇性的球季。回顧湖人悲喜交集的一年，由季前羅致到安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）夥拍勒邦占士（LeBron James）打造冠軍陣容，到球隊年初經歷拜恩意外離世，再有武漢肺炎和黑人平權社會運動，導致球季幾乎取消，至現在他們贏得隊史第17個總冠軍，一切都好不容易。

紫金兵團去季有「大帝」遠征西岸加盟，惟占士與一眾小將傷患纏身，始終未能打破湖人連續六年不入季後賽的魔咒。在占士於休季期努力拉攏下，湖人成功從塘鵝羅致到AD這位明星前鋒，結果他們開季兩個月便豪取26勝7負戰績，以王者姿態登上西岸一哥寶座。惟好景不常，昔日帶領湖人走向巔峯的拜恩，於一月下旬遇上直升機空難意外，與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）和機上七位乘客全部罹難，消息震驚全球。作為拜恩好友的占士和AD，好不容易帶領隊友振作，球季再因武肺停擺，復賽亦先後遇上社會運動和罷工潮，令今季NBA幾乎要取消。

幸湖人猶如得到拜恩保佑，他們由季後賽首圈一路掃走拓荒者、火箭和金塊，總決賽再以場數4:1大勝頑強的熱火，終圓球隊第17冠之夢。諷刺的是，湖人對上一次奪冠，正是拜恩於09/10球季領軍，現時他們拿下總冠軍，相信拜恩在天之靈也會感到安慰。

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