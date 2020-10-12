湖人封王｜疫情作賽困Bubble三個月 球員與世隔絕生活艱難

湖人周日成為新科NBA總冠軍，但他們今季未能在熟悉的史達普斯中心主場捧盃，現場更沒有球迷為他們歡呼，一切都比以往很不一樣。回顧NBA由七月底復季起，球員們要「與世隔絕」困在奧蘭多迪士尼樂園的「泡沫」賽場三個月，家人更要到季後賽次圈後才可入園支持，球員的生活其實相當枯燥乏味，更有球員因此患上抑鬱和焦慮症，故在「Bubble」內逗留達三個月的湖人和熱火，表現絕對值得嘉許。另外，湖人回到洛杉磯的勝利巡遊，將因疫情延期，目前未有具體的舉行日子。

NBA於三月上旬因疫情宣佈停擺後，訂出在奧蘭多迪士尼樂園隔離復賽的方案，讓NBA以前所未見的形式繼續球季。NBA選出22支戰績較佳的球隊，七月初到迪士尼參與復賽，首位球員在7月7日已經進入園區，至今已經超過三個月時間。球員在不用比賽和訓練時，打機、釣魚、游水就成為了僅餘的娛樂，但他們同時要遵守多達百多條的NBA防疫規例，如必須保持6呎社交距離、園區內須戴口罩、賽後不可在場館洗澡、不能在未經准許離開比賽園區、不得進入隊友房間等等，即使要一同玩電子遊戲，也要在各自房間連機。季後賽表現低迷的快艇球星保羅佐治（Paul George），更透露自己因離開家人太久，患上抑鬱和焦慮症。

直至九月初，進入季後賽次圈的球隊才可攜位數位家屬進入樂園，不少球員把太太或女友及孩子們邀來，但勒邦占士（LeBron James）就把三位孩子留在家中，以免他們生活苦悶及為專心比賽，他就在IG訴過苦說「很掛住孩子」。季後賽被淘汰出局的球隊，需陸續撤出奧蘭多園區，湖人和熱火是最後兩支留下的球隊，除了訓練、比賽、陪伴家人，他們基本上沒有甚麼可做。現時球季結束，一眾球員終可回到家中過「正常生活」。

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