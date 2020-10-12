湖人封王｜熱火雖敗猶榮前途一片光明 勢招攬巨星做東岸勇士

熱火在周日總決賽第六戰以93:106不敵湖人，最終輸場數2:4失落總冠軍，但球隊現有班底實力不俗，而且年齡配置理想，有如占美畢拿（Jimmy Butler）的大將，亦有如艾迪巴約（Bam Adebayo）的潛質新星。經過今季以後，熱火或會仿效當年勇士招攬杜蘭特（Kevin Durant）的模式，招攬一名超級巨星加入球隊，務求未來再衝擊冠軍，前途依然一片光明。

從季後賽表現看來，相信不會再有人懷疑畢拿是否聯盟中頂級的搖擺人。另外只有23歲的艾迪巴約，不論攻防都表現出過人的天賦，未來亦肯定是球隊領袖人選。兩位外線希路（Tyler Herro）以及鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）都是難得的進攻人材，現時更被譽為「小浪花兄弟」，雖然眼下仍然無法與史堤芬居里（Stephen Curry）及K湯遜（Klay Thompson）比較，但假以時日可望成為聯盟的一線得分手。同時，季後若成功留下紐寧（Kendrick Nunn）的話，再挑戰總冠軍絕非不可能。

展望將來，季後老將積傑錫（Goran Dragic）將約滿球隊，若能加入一名聯盟頂級的控衞，將可大大分擔畢拿的工作。有指速龍有意交易尚餘一年合約的洛利（Kyle Lowry），洛利的大賽經驗，以及組織和得分能力都非常適合熱火。另外季後約滿快艇的「最佳第六人」夏里爾（Montrezl Harrell）相信亦將會是熱火爭逐目標，為艾迪巴約找來內線的幫手。

不少聯盟內的球隊管理層認為，以熱火的陣容結構，未來或者將成為巨星們加盟的首選，而且球隊與勇士一樣擁有獨一無二的球隊文化，相信對決心挑戰總冠軍的巨星而言有一定吸引力。而球隊或者目光看放在20/21球季後的自由市場，事關包括「字母哥」安迪度甘寶（Giannis Antetokounmpo）、尼納特（Kawhi Leonard），保羅佐治（Paul George）都是潛在的自由球員，下一站選擇落戶邁阿密絕非奇事，就正如當日勒邦占士（LeBron James）的選擇一樣。

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