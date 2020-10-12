歐國聯｜夏蘭特國際賽首戴帽 挪威4:0炒羅馬尼亞

艾寧夏蘭特周日首次在國際賽生涯首次演出帽子戲法，協助挪威在歐洲國家聯賽B1組以4:0大勝到訪的羅馬尼亞。

20歲的多蒙特球星艾寧夏蘭特，今場開賽13分鐘接應馬田奧迪加特傳送後為挪威打開紀錄，阿歷山大索洛夫則於39分鐘近射得手，挪威完半場領先羅馬2:0。

換邊後，艾寧夏蘭特先後於64分鐘及74分鐘士哥，個人連中三元，挪威最終以4:0大勝羅馬尼亞。夏蘭特代表挪威出賽6場累積射入了6球，而他為球會及國家隊上陣48場總共射入了51球。

奧地利同日作客以1:0小勝北愛爾蘭，與挪威同是3戰2勝1負得6分，羅馬尼亞3戰得4分排第3位。

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