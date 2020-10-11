空手而回：富力狂燒5,000萬仍冇盃落袋

由在港上市的國內地產商支持的富力於2016/17球季「空降」港超聯，初聲言以培訓本地年輕球員為宗旨，不過近三季大灑金錢，近2季班費為5,000萬港元冠絕港超聯，只是最終還是空手而回，再次說明冠軍並不是有錢便可買到。

這支由國內地產商支持的商業球隊獲足總接納，以100萬元的參賽費參加港超聯，但又同時可享有不同於其他球隊的參賽條例，富力首季戰績差勁，第2季加碼至班費近2,000萬港元，而過去2季進一步推高班費至5,000萬港元，上季後勁不繼，只差一步，屈居和富大埔後，為圓冠軍夢，今季重金簽入助大埔創歷史的足球先生伊高沙托尼，可是最終還是功虧一簣。

翻查富力過去四季，除首季排第10位，勉強保住港超席位外，上季落後冠軍大埔五分，今季復賽接連失利，最後一戰悶和東方，最後以第三名完成聯賽。另外，富力在盃賽戰績也不似預期，過去4季只入過1次盃賽決賽，就是早前足總盃決賽對東方，只是有心無力，最終輸波而回。

富力今季失冠原因頗多，如疫情停擺，球隊退戰令該隊優勢減少，復賽後有主力梁諾恆及利安高等離隊，季中簽入的林嘉緯突不獲續約，新加球員未能上陣，兵源緊張，氣勢遠不及停賽前；致命傷是防守不穩，當中頗多個人失誤，惟這問題其實在上季尾已出現。