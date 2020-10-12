仙道彬手記｜熱火變湘北雖敗猶榮 湖人封王LBJ繼續地上最強

對16支季後賽球隊來說，沒有一支比湖人更渴望總冠軍，LeBron James和Anthony Davis要開展新一代的王朝，Dwight Howard和Rajon Rondo要證明自己，Jeanie Buss希望將冠軍帶回洛杉磯，用獎盃來慰藉因Kobe離世而心還在淌血的湖人球迷；最後他們成功排除萬難，在奧蘭多的Bubble League中贏得隊史第17座總冠軍，LBJ也四度成為總決賽MVP。當漫天紙碎，滿場歡呼，我不禁想起十年前Kobe Bryant與Pau Gasol相擁的一幕。

湖人上仗錯失良機，今仗沒有手軟，也要讚Frank Vogel的調整，讓Alex Caruson取代Dwight Howard擔任正選，用小球陣來壓迫疲憊不堪的熱火，果然收到奇效。雖然手感平平，可是首節AD和LBJ的決心，共攻入17分下，加上Caruso的7分，早早已領先；要不是熱火的Duncan Robinson兩球三分波，可能不只落後20:28。上場去得太盡，今仗熱火的體力大受影響，開波已見走位和防守不見上場的壓力，也失誤頻生，就連罰球也不斷炒粉。

第二節湖人繼續壓迫，讓熱火完全找不到起手機會，在JB幾乎無力進攻下，整支熱火如失去方向，幾位射手也未能找到空位，半場落後至64:36。今場一度拋離36分，湖人的鬥志十足，上仗也打了42分鐘的LBJ，真的不得不佩服他的保養，今場如同後生了十年，全場仍打了41分鐘，取下28分、14個籃板和10次助攻；不斷地鏟籃得手，加上中路入楔大力入樽，有心無力的熱火，只能看住對手一次又一次慶祝。

湖人最後以106:93大勝，以場數4:2成功捧盃；除了LBJ的大三元外，負傷上陣的AD也有19分和15個籃板的雙雙；作為隊中另一位有冠軍經驗的球員，Rondo近乎百發百中，以19分成為後備最高得分的一位。

湖人今次的總冠軍之路，相當不易，甚至可能是史上最艱辛。沒有一支球隊經歷過如此漫長的球季，上年10月22日開打，到3月11日因疫情暫停，甚至一度令球迷擔心，球季會腰斬；最令人難忘的，自然是Vince Carter的最後三分波！結果好不容易有Bubble League的方案，雖然勞資雙方曾出現分歧，幸好仍能順利restart，22支球隊先打排名賽，以決出最後的16支季後賽球隊，然後才再度爭逐冠軍。在8月，球季再度展開，球員與教練及其他相關工作人員，要離開家鄉兩個月，專心留在奧蘭多訓練、回復和比賽，這與之前任何一季都不同；球員既會想念家人，也難免沉悶，中間既受BLM事件影響，也有如火箭Danuel House的事件，幸好例子不多。打了幾乎一年，湖人才贏得總冠軍，就算是頂級運動員，要長時間保持狀態也不容易；而在疫情期間，只能單獨訓練，少點自律和決心也不成。

LBJ的領導能力出色，他與AD的感情，與其說是Kobe和Shaq，不如說是Magic Johnson和Kareem Abdul-Jabbar，當魔術手以新人身份加入湖人時，渣巴已32歲，也是聯盟公認的Mr. Basketball，結果兩人合作無間，之後聯手為湖人贏得五座總冠軍。雖然LBJ已快將36歲，但以他的狀態和勤奮，要再保持高水準多一、兩季，不是問題；而AD在LBJ的正面影響下，也遠比之前硬淨和耐戰，雖然表現領導能力的機會不多，但只是27歲，以長人來說，仍有極大成長空間。始終對湖人來說，他們一向是巨人之城，由George Mikan起、之後無論是渣巴或Shaquille O’Neal，都是一代巨人，這支大旗由AD揮舞，最為適合。

今次的總決賽，幾乎無人預計熱火可以取勝，在經歷令人心碎的第一戰後，不止輸波，更要折將，在Goran Dragic、Bam Adebayo和Jimmy Butler先後受傷下，整支熱火如斷半臂，可是在JB帶領下，就算是新人如Tyler Herro或Duncan Robinson，或是老將如Andre Iguodala，甚至是被睇死的Kelly Olynyk和Kendrick Nunn，幾乎每人都付出所有，去阻止湖人奪冠。

第五戰是球迷改變的一戰，穿上Black Mamba球衣的湖人，以預告勝利的姿態出戰，卻比打了47分鐘12秒的JB硬是擔在面前，最後熱火硬是如湘北對山王般勝出；在那一戰後，就算是湖人球迷，不少都暗暗支持了熱火，可惜他們也真的如擊敗山王後的湘北一樣，元氣大傷，未能再贏下去。熱火今仗說得上是燃燒殆盡，可是已贏得了世人的尊敬，數今季贏得最多球迷歡心的球星，肯定是Jimmy Butler；他以身作則的打法，無懼LBJ的攻防表現，最重要是從不為球隊落敗找藉口，只是默默地去尋求勝利。若說第三戰是湖人有點鬆懈，那第五戰在LBJ付出100%下，仍能打敗對手，JB可說是當今聯盟中，唯一可以正面挑戰「大帝」而不落下風的一位。

打足一年，今季終於落幕，在疫情之下，下季能否在明年1月順利展開，還是疑問。無論你是否LBJ fans，也不得不對這位傳奇球星，致以最大的敬意，正如在賽後所說，他對球隊及隊友最大的貢獻，就是竭盡全力保持狀態，在有需要時挺身而出；沒有他的帶領，湖人不可能如此團結，畢竟如Rondo或Dwigh Howard等，之前都麻煩多多。比起養生籃球的Kawhi，或是被視為未來希望的Jamal Murray，「大帝」以這座總冠軍及總決賽MVP，證明自己仍是聯盟第一人。也要讚Frank Vogel的戰術和領軍，我一直指他是守優於攻的教練，而在這大三分時代，他將一班不算穩定的射手，變成防守利器，加上AD全面的防守能力，以防守風格贏得冠軍。Jeanie Buss和Rob Pelinka在幕後運籌帷幄，也不容忽視，也再次證明兩位S級球星有多可怕。

來季的NBA，必定會更加精采，勇士可望滿血回歸，網隊的雙星也首次登場，加上塞爾特人、公鹿和快艇捲土重來，熱火和金塊補強再戰，比贏冠軍更難的，就是贏兩次冠軍，下季湖人仍然是大熱門，但挑戰肯定比今季更大。

文：仙道彬

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！