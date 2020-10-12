湖人封王●花絮｜JR史密夫除衫又搶盃好出位 紅軍股東LBJ做雙冠王

NBA總決賽周日迎來尾聲，湖人最終以總場數4:2擊敗熱火，勇奪今季NBA總冠軍。賽後湖人捧盃環節出現不少笑料，最出位的一定是「諧星」JR史密夫（JR Smith）除衫慶祝兼搶走冠軍獎盃；而本身是英超球會利物浦小股東的勒邦占士（LeBron James），隨着湖人奪得總冠軍，他於19/20球季就成為了「雙冠王」！

史密夫除衫又搶盃好出位

季中才加盟湖人的JR史密夫，成功跟隨占士贏得職業生涯第二隻冠軍指環，雖然他在整個總決賽6場合共只打了9分鐘，但是贏到冠軍的他已經非常滿足。完場一刻湖人確定成為總冠軍，今場未有出過場1分鐘的史密夫突然脫去上衣，衝出球場與隊友擁抱慶祝。

在頒贈冠軍儀式時，他又突然上前搶走獎盃，把它遞給旁邊朗度（Rajon Rondo），令人不解。賽後湖人在更衣室大肆慶祝，猶如醉酒佬的他繼續赤膊，開着IG直播，獨自在手機前開P跳舞兼飲酒。結果他的「除衫效應」影響到隊友，卡路素（Alex Caruso）和古斯馬（Kyle Kuzma）在賽後記者會也未有穿着上衣受訪，朗度也赤膊坐在場上與兒子慶祝，場面搞笑。

LBJ做雙冠王

勒邦占士在2011年以650萬美元買入英超球會利物浦的2%股份，成為紅軍一位小股東，他於今年六月的英超19/20球季，已隨利物浦贏得球會三十年來首個英超冠軍，周日總決賽第六回合他再率領湖人擊敗熱火，贏總場數4:2成為NBA總冠軍，讓LBJ於單季內收穫兩個頂級聯賽的冠軍，成為今年的「雙冠王」。

「一眉」太開心撞跌支咪

湖人今季能夠奪得久違十年的NBA總冠軍，季前加盟的安東尼戴維斯（Anthony Davis）必定是最大功臣之一。AD於賽後頒獎儀式上前致辭，但當他打算轉身離開時，相信忙着與隊友開心慶祝，不小心把身前的咪高峰撞跌了，之後更直接把咪在放在地上。

格連食雪茄回應Haters

季後賽表現奇差而飽受批評的射手丹尼格連（Danny Green），上場G5射失關鍵球後更與未婚妻收到死亡恐嚇，今場獲得11分、5籃板的他協助湖人奪冠，他賽後在更衣室穿上冠軍T恤，兼吃着雪茄自拍，他在IG出post回應反對者說：「他們現在又有甚麼話說？」

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