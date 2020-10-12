經過超過一年，2019/20球季港超聯終於完結，前三位球隊在周日煞科日許勝不許和的情況下，東方龍獅與富力「攬炒」賽和0:0，另一場傑志則以4:0輕取愉園，戲劇性反壓東方，第四度奪港超聯冠軍。

因武漢肺炎而一度有腰斬危機的港超聯，上月僅餘六隊的情況下復賽，形勢大亂。傑志上輪以1:1賽和南區，斷送爭標主導權予東方，但東方在煞科日面對的是強敵富力，而傑志的對手是榜尾的愉園。賽前東方、傑志及富力均仍有機會奪冠。

東方與富力兩支爭標對手在大球場正面交鋒，2隊均以3分為目標，戰意鮮明，上半場以富力攻勢較多，但葉鴻輝保持水準演出，力保不失。另一邊愉園雖然在開賽初段有過不少攻勢，但傑志在36分鐘由倒戈的加維蘭先開紀錄。半場傑志領先1:0，東方與富力未開紀錄，傑志冠軍在望。

加維蘭蘇沙成奪冠功臣

易邊後，東方即換入鍾偉強，踢法亦較積極，惟製造出機會卻未能好好把握。另一邊傑志卻火速由後備入替的蘇沙，於59至65分鐘、6分鐘內完成「帽子戲法」，領先愉園4:0。傑志幾乎肯定完成任務，只待東方對富力的戰果。

久攻不下，東方再換入黃威及陳浩瑋，甚至在尾段把中堅基頓推上前場，希望取得一個入球。雖然傑志失分機會甚低，但富力亦沒有放棄三分，東方後防一度出現險象。尾段雙方埋身鏡頭漸多，杜度更在補時因侵犯艾華頓而領第二面黃牌被逐。最終兩隊仍未能取得入球，以0:0賽和，傑志成為今季聯賽冠軍，與東方同樣成為季內雙料冠軍。

對冠軍最終失而復得，會長伍健賽後表示：「上仗失分後，已接受處於被動形勢，若未能奪冠也以平常心面對。復賽爭標過程峯迴路轉，冠軍可算失而復得。」他又指出，傑志來季會續重用年輕球員，若能出戰亞冠盃或會再簽入外援。首度以隊長身份舉起港超聯冠軍獎盃的黃洋就感謝球圈內各人的堅持，「對結果很開心，六隊復賽是很困難的，多謝大家堅持才可以做到。疫情下很多基層教練都沒有工作，甚至失業，作為球員必需好好珍惜這個身份。」

李志堅：對未來充滿信心

另一邊東方與三冠王失諸交臂，主教練李志堅大方恭喜傑志，亦表示對球隊未來充滿信心，「我們的想法是取得來季亞洲賽資格及旺角場使用權，工作上算是完成任務了。」富力最終得季軍，主教練楊正光表示球員雖好，但球隊亦需時建立，來季主場設在香港，料會使用將軍澳運動場。

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