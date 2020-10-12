網球｜奪「貫」次數有望超越費達拿 拿度：不為追趕他人而戰

剛破紀錄奪得個人第13個法網冠軍的拿度近年仍保持強勢，相信他超越39歲的費達拿，獨佔大滿貫奪標次數最多紀錄只是時間問題，不過這位34歲球手明言，不願為追趕其他對手而戰。

連同今屆的法網，拿度在職業生涯已經累積了20個大滿貫錦標，追平了老對手兼好友費達拿的紀錄，34歲的他亦成為了自1972年來年紀最大的法網冠軍，拿度表示未來會繼續突破自己，不願與其他球手比較：「我希望在退役前贏得更多大滿貫，但我不會去想祖高域或者費達拿會否超越我，經常與別人比較只會令自己不開心。」

雖然拿度和費達拿現時在大滿貫奪標數字相同，不過拿度在網球生涯的下半段仍然後勁十足，踏入30歲後至今已經贏得6次大滿貫，費達拿在踏入30歲後則僅贏4次。拿度在紅土場依然保持絕對統治力，要再拿下一兩次冠軍並非空想；相比之下費達拿近年即使選擇性參賽，在大滿貫進入較後階段已常出現後勁不繼情況，年輕五歲的拿度要超越對方獨佔這項紀錄，絕對有可能發生。不過隨着年齡增長，拿度開始在參賽策略上作出取捨，今年他就毅然決定放棄衞冕美網，把精力集中在法網，結果這個押注獲得了回報。

與此同時，33歲的一哥祖高域繼續保持強勢，他的世界第一排名已經保持了289周，只差21周便可追平費達拿保持的紀錄，而且他現時亦贏得了17次大滿貫，絕對有足夠時間追趕拿度和費達拿的數字。

拿度史無前例在法網13次奪冠，體壇各界紛紛發出祝賀，包括拿度愛隊皇家馬德里及前F1冠軍阿朗素等等，而他的好友費達拿亦大讚拿度的成就：「無論作為一個普通人抑或一位冠軍球手，拿度都是我最尊敬的朋友，過去多年他亦是我最偉大的對手，我認為這些年來我們彼此推動着對方變成一位更出色的球手。我要送上最真誠的祝賀他能夠奪得第20個大滿貫和第13次法網，這是體育史上最偉大的成就之一。我希望20這個數字只是我們下一段旅程的起點，再次恭喜你，你是實至名歸的。」

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