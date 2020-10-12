曼聯今季開局不穩，上仗更在奧脫福被熱刺大炒6:1，領隊蘇斯克查被炒的指數火速升溫。英媒周日爆出，如紅魔成績持續低迷，曼聯行政總裁活華特將解僱蘇B，國際賽後紅魔更迎來魔鬼賽程，蘇B帥位更危。有指曼聯希望以前熱刺領隊普捷天奴接手，但同市宿敵曼城據報亦有意搶人，頂替仍未續約的領隊哥迪奧拿。

曼聯今季聯賽3戰僅1勝，場上球員的表現更令人失望，蘇斯克查的壓力越來越大。有指活華特已忍無可忍，只要球隊成績短期內仍欠佳，他將會解僱蘇B。據報兩人在轉會工作上早就意見不合，蘇B一直希望收購挪威前鋒艾寧夏蘭特和查頓辛祖，可惜在近兩個轉會窗，曼聯都錯過了兩位年輕新星；曼聯今季簽下雲迪碧克、卡雲尼及阿歷士迪尼斯等，雖然令不少球迷期待，但這些球員都不是蘇斯克查的收購目標。

蘇B難過魔鬼賽程

ESPN透露，蘇B在去年12月曾親自與夏蘭特會面，更達成1月轉會協議，轉會費為2,000萬歐元，不過，最終因活華特不滿對方在合約加入解約金條款和經理人佣金而否決轉會，隨後多蒙特趁機介入，最終簽下夏蘭特；紅魔追逐了整個轉會窗的辛祖，最終亦在今夏決定留在多蒙特。

未來數周更是蘇B在曼聯生死的重要時刻，只要球隊稍有差池，他很大機會烏紗不保。天意弄人，曼聯將迎來魔鬼賽程，聯賽要先後面對車路士、阿仙奴和今季大勇的愛華頓外，位於歐聯死亡之組的紅魔更要連撼巴黎聖日耳門及RB萊比錫。難怪有傳活華特已為紅魔找定接手人選，就是前熱刺領隊普捷天奴，雖然普帥未有為熱刺帶來任何冠軍，但他打造球隊成前列分子，2018/19球季在無增兵下領熱刺殺入歐聯決賽，已證明了他的實力。

曼城明夏再追美斯

事實上，曼聯不是唯一對普捷天奴有興趣的球會，有指同市的曼城亦密切留意這位阿根廷教頭，事關下年6月就完約的哥迪奧拿遲遲仍未和藍月續約。加上球隊上季衝擊歐聯失敗，英超本土已贏盡所有的哥帥有機會離隊，以求再圓歐聯夢。不過，曼城首席營運總監奧馬貝拉達透露，球隊正研究在明夏免費簽入美斯，加上陣中球星奇雲迪布尼公開表態希望續約，這可能令哥帥回心轉意留在曼城。

綜合英格蘭外電

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