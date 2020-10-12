港超聯｜傳富力四季零錦標將退賽 光sir：未有所聞

特權球會富力昨日在港超聯煞科戰0：0賽和東方龍獅，最終再次四大皆空，而今日傳出該支由國內地產商支持的商業隊將棄戰新季，部份球員急急物色球會落班。富力主教練楊正光回應有關傳聞時表示未有所聞，而球隊將於周五復操。

這支在香港上市的國內地產商冠名贊助會於16/17球季，以100萬元贊助費，「空降」港超聯，而四季以來共花約1.3億班費，可是豪花班費未能交出錦標，上季聯賽因後勁不繼屈居和富大埔後，今季捲土重來，從大埔重金挖角簽入香港足球先生伊高沙托尼，希望一圓冠軍夢，可惜最後功虧一簣。

雖然富力爭標希望渺茫，但昨對東方聯賽力戰到最後，0:0賽和東方，「攬炒」後以聯賽第三名結束球季，而今晨傳出該隊將不會角逐月底展開的新港超聯球季的消息，有球員指已收到富力將退賽消息，並嘗試接觸其他港超球， 希望可以物色到球會落班。

有富力球員承認證實聽到富力好可能不參加新季港超聯的消息，而標準流浪總監李輝立在其社交平台貼文指香港足球將面臨冰河期，大災難將至，「陷入困境的職業教練及球員，誰來打救呢？」富力主教練楊正光今午回應查詢時表示，未有聽過富力退賽的傳聞，而球隊休息至周五復操。

富力參加港超聯以來似擁特權，可有特殊參賽條例，以港超贊助球會身份參賽，卻可以廣州作主場，而富力對足總在疫情期間的處事方式深感不滿，曾公開及去信足總投訴，當中拆足總對理解球例不足，導致球會出現相當的金錢損失，並威脅如不改善，不排除不再參加港超聯。另有消息指，富力高層認為參賽以來屢遭針對，故今季未能取得錦標便退賽。

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