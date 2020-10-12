法網女王絲維迪克或重返校園

【綜合法國外電】年僅19歲的非種籽球手絲維迪克，上周六在法網女單決賽6:4、6:1擊敗4號種籽姬蓮，成為歷來首位贏得大滿貫單打錦標的波蘭球手，她亦是歷來世界排名最低的法網女單冠軍（第54位）。

「我沒想過自己能夠贏得這項錦標，這實在是令我大吃一驚，是一次改變了我一生的經歷。我只是感到自己創造了歷史。」世界排名將升上第17位的絲維迪克說。

絲維迪克是自三年前的奧絲達賓高後，首位贏得法網女單冠軍的非種籽球手，亦是自2007年的軒寧之後，首位不失一盤下在法網奪冠的女將。雖已貴為大滿貫錦標得主，但三個月前才高中畢業的絲維迪克，表明未必會長期留在職業網壇發展，並可能會重返校園。「如果我能夠躋身前10名，並有力爭奪大滿貫錦標，那我就肯定不會有時間上大學，但若然未來幾年也只能在前100位浮沉，那我就很可能會去升讀大學。」她說。

視拿度為奮鬥目標

絲維迪克出身運動世家，其父親湯馬斯（Tomasz Swiatek）曾代表波蘭參加1988年的漢城奧運，出戰男子四人雙槳項目。較她年長三歲的胞姐Agata雖然是一名牙科學生，但亦曾短暫參加青少年網球比賽。

曾於2018年奪得溫布頓青年組女單冠軍的絲維迪克，是「泥地王」拿度的忠實粉絲，最欣賞的就是這位西班牙名將的奮戰精神︰「他是運動員的模範，永遠戰鬥到最後一刻。我很喜歡他的打球風格，其左手正手上旋球相當出色，這為他贏取了無數冠軍殊榮。」絲維迪克相信法網有種獨特的魅力，想在這裏奪冠的球員都會愛上拿度，巧合的是，2005年拿度首奪法網冠軍時亦剛好是19歲。

絲維迪克亦是一位搖滾樂迷，音樂播放清單上有Pearl Jam、Red Hot Chilli Peppers、Pink Floyd、Santana、Coldplay與AC/DC的歌曲，因為她認為搖滾樂能夠令人精神振奮，而且毫不造作。